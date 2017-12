Un tanar din Dumbraveni si-a pierdut viata dupa ce a incercat sa evite cu masina un morman de pamant lasat nesemnalizat pe carosabil FOTO

Un tanar in varsa de 22 de ani din comuna Dumbraveni si-a pierdut viata dupa ce a incercat sa evite cu masina un morman de pamant lasat nesemnalizat pe carosabil. Accidentul a avut loc luni in jurul orei 05.00. Alexandru Filote in timp ce conducea autoturismul pe strada Silistea Deal din comuna Dumbraveni a incercat sa evite un obstacol de pe partea carosabila, moment in care a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp nefunctional de la iluminatul public. In autoturism se mai aflau doi tineri de 19 si respectiv 21 de ani, ambii localnici. La fata locului au intervenit Detasamentul de pompieri Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare si doua module SMURD si un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava. In urma accidentului au rezultat trei victime. Soferul a ramas incarcerat si a fost scos de pompieri dintre fiarele masinii. Acesta era inconstient. Toate cele trei persoane au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Din cauza leziunilor suferite, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. In ciuda eforturilor medicilor tanarul de 22 de ani a murit in unitatea medicala. Localnicii din Dumbraveni sunt revoltati si spun ca accidentul putea fi evitat daca marmanul de pamant ar fi fost semnalizat. "Condoleante familiei Filote. Suntem parinti si e foarte dureros sa pierdem dintre noi pe cei de la care asteptam sa ne aduca bucurii si satisfactii. Din cauza unei indiferente totale a murit un tanar ce a lasat in urma multa durere. Pentru persoana ce a tratat cu indiferenta informatia ca se poate intampla o catastrofa, as intreba daca era copilul lui in aceasta situatie cum s-ar simti in aceste momente. Tratam cu indiferenta multe lucrari unde nu avem interes, dar unde ne iese "lozul" urgentam. Cei ce au neglijat trebuie sa plateasca, se putea intampla oricui dragi locuitori ai comunei Dumbraveni. Mai incercam sa stergem urme si informatii dand ordin sa se stearga postarile cu accidentul. Nu va ganditi cata durere este in familia Filote? Noi sarbatorim dar ei....", a scris un localnic pe pagina sa de Facebook.