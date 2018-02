Tanarul de 19 ani s-a ales cu dosar penal.

Un tanar din Falticeni prins de politisti fara permis la volan, a abandonat masina si a luat-o la fuga.Vineri, ora 08.30, in timp ce actiona pe raza municipiului Falticeni, un echipaj rutier a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, ocazie cu care, conducatorul auto a oprit pe partea dreapta a strazii, a coborat de la volan si a fugit, procedandu-se la urmarirea si prinderea acestuia dupa circa 300 m, tanarul fiind identificat ca fiind un localnic de 19 ani.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. Totodata, pentru faptul ca, nu detinea asigurare obligatorie a autoturismului (RCA), politistii au dispus retinerea certificatului de inmatriculare si a placutele de inmatriculare ale vehiculului.