Un tanar din Fratautii Noi a fost arestat preventiv dupa ce a lovit si amenintat cu moartea un agent de politie

Acesta a fost prins in timp ce conducea un moped beat si fara permis.

Un tanar din Fratautii Noi a fost arestat preventiv dupa ce a lovit si amenintat cu moartea un politist. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Danut Gheorghita Sofronie, in varsta de 24 de ani, din comuna Fratautii Noi, pentru savarsirea a doua infractiunii de "ultraj". In data de 24 iunie, in jurul orelor 22,20, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu, pe raza localitatii Fratautii Vechi, agentii de politie D.B. si A.A., au identificat in trafic un moped, al carui conducator nu purta casca de protectie, circuland dinspre DC sector 1 Maneuti. Procedandu-se la urmarirea acestuia pe DC sector 4 Maneuti, la aproximativ 100 de metri de intersectia cu DJ 178 F, au efectuat semnal de oprire, prin folosirea sistemelor acustice si luminoase de pe autospeciala de politie. Mopedul a oprit pe partea stanga a drumului public, iar Danut Gheorghita Sofronie a declarat ca nu are asupra sa nici documentele personale si nici pe cele ale mopedului. Efectuandu-se verificari in bazele de date prin dispecerul Politiei municipiului Radauti, ca tanarul nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Politistii au mai avut o curiozitate si l-au verificat pe tanar cu etilotestul. Dupa efectuarea testarii a rezultat o concentratie alcoolica in aerul expirat de 0,50 mg/l fapt pentru care i s-a solicitat acestuia sa insoteasca oamenii legii la Spitalul municipal Radauti in vederea recoltarii de mostre biologice de sange pentru stabilirea alcoolemiei. In momentul in care lucratorii de politie i-au solicitat acestuia sa urce in autospeciala de politie Danut Gheorghita Sofroni a refuzat si l-a lovit cu pumnul in fata in zona maxilarului, partea stanga, pe agentul de politie D.B. Ulterior, tanarul i-a amenintat cu moartea pe cei doi politisti. Fata de agresor a fost dispusa masura retinerii pentru 24 ore, incepand cu data de 25 iunie, acesta fiind prezentat la aceeasi data instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Magistratii Judecatoriei Radauti au admis cererea procurorilor si au dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele tanarului pentru o perioada de 30 de zile.