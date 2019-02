Un tanar din Gramesti a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,04

Un tanar din Gramesti s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins mort de beat la volan. Duminica noapte, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti a identificat in localitatea Gramesti, in santul de pe marginea DJ 291A, autoturismul marca Rover. La volan a fost identificat tanarul de 21 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,04 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante".