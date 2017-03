Tanarul a refuzat sa fie testat cu aparatul alcooltest.

Un tanar din Hantesti a fost prins de politisti beat la volan. Duminica, in jurul orei 22.00, o patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata a oprit pentru control pe DJ 208B, pe raza comunei Hantesti, autoturismul condus de un localnic de 27 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul alcooltest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. De asemenea, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.10, o patrula din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din localitate, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un localnic de 38 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul nu este inmatriculat, autorizatia provizorie de circulatie fiind expirata din 24 martie. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.