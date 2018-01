Un tanar din Ilisesti a dat cu masina peste o adolescenta si a parasit locul accidentului

Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Un barbat din Ilisesti a dat cu masina peste o adolescenta si a parasit locul accidentului. Miercuri, in jurul orei 18.00, in timp conducea autoturismul pe un DC neclasificat din comuna Ilisesti, un localnic de 28 de ani, a surprins si accidentat o adolescenta de 16 ani, ce se deplasa regulamentar, in calitate de pieton, pe partea dreapta a drumului. Dupa producerea evenimentului rutier, conducatorul auto si-a continuat deplasarea, pana la locuinta proprietarului autoturismului, care este plecat din tara, unde a lasat autovehiculul si s-a deplasat la locuinta sa. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara sa ramana internata. In urma investigatiilor efectuate, a fost identificat conducatorul auto, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea poliției", ce va fi soluționat procedural.