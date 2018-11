Un tanar din Liteni a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de pe un pod intr-un parau

Un tanar de 24 de ani, din orasul Liteni, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu ruptura de splina. Acesta a fost adus la spital de catre fratele sau, in noaptea de miercuri spre joi. Victima a fost supusa unei interventii chirurgicale. Fratele acesteia a declarat ca in noaptea respectiva, tanarul a cazut de pe un pod intr-un parau de la o inaltime de aproximativ patru metri. Incidentul s-ar fi petrecut pe raza satului Rotunda. Din investigatiile efectuate nu au fost obtinute date referitoare la comiterea vreunei agresiuni asupra tanarului si nici cu privire la implicarea acestuia in vreun eveniment rutier comis pe raza orasului Liteni.