Un tanar din Malini a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat

Un tanar a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat. Agresiunea a avut loc pe raza comunei Malini. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Neculai Birsanu, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Persoana vatamata V.M.R. si B.N., nepotul lui Neculai Birsanu, sunt doi tineri de aproximativ aceeasi varsta, care locuiesc in comuna Malini, la mica distanta, si care de-a lungul timpului au mai avut conflicte. In data de 15 august, in jurul orei 19.00, V.M.R. se afla intr-un magazin mixt situat pe raza comunei Malini, unde a consumat bauturi alcoolice in compania unor prieteni. La acelasi local a ajuns si nepotul lui Neculai Birsanu care, la randul sau, a inceput sa consume bauturi alcoolice. La un moment dat persoana vatamata a inceput o discutie cu B.N., aceasta discutie degenerand, cei doi tineri lovindu-se cu palmele si pumnii. B.N. a parasit localul nu inainte insa de a-l ameninta pe V.M.R. ca in cel mai scurt timp se va razbuna si reamintindu-i ca drumul spre casa trece prin fata locuintei sale. La un moment dat V.M.R. a parasit localul cu intentia de a se deplasa spre domiciliu. Aceasta locuieste la circa 300-500 m de local, traseul sau de deplasare fiind prin dreptul casei lui B.N., unde a ajuns dupa putin timp. Aflat la momentul respectiv la poarta casei sale, impreuna cu parintii sai, B.N. s-a indreptat spre persoana vatamata avand in maini un cutit de bucatarie cu intentia de a o lovi. Tanarul a reusit sa se apere de lovitura cu mana stanga(moment in care i-au fost provocate plagi taiate in palma) dupa care l-a lovit pe agresor cu pumnii pentru a-l impiedica pe acesta sa exercite alte acte violente asupra sa. Astfel cei doi tineri s-au lovit reciproc cu pumnii. Un martor a reusit sa-l prinda cu mainile din spate pe V.M.R. si sa-l imobilizeze, iar in acelasi timp parintii lui B.N. au reusit sa-l tempereze pe fiul lor. In timpul desfasurarii acestui incident, Neculai Birsanu, unchiul lui B.N. se afla in dreptul portii de acces in curtea casei sale, imobil invecinat cu locuinta rudelor sale. Acesta a vazut ca cei doi se lovesc si a inceput sa strige la acestia sa se linisteasca. Fara a cunoaste cu exactitate ce s-a petrecut intre cei doi tineri si totodata fara ca vreo persoana sa-i fi solicitat sa intervina, acesta a luat hotararea sa-i aplice o corectie lui V.M.R. Astfel, aflat la distanta de aproximativ doi-patru metri de persoana vatamata, in timp ce aceasta era tinuta cu mainile la spate de R.I., a scos dintr-o borseta un cutit tip briceag, s-a repezit asupra tanarului si l-a lovit in zona pieptului de sus in jos. Victima nu a reusit sa evite aceasta lovitura(fiind tinuta de catre R.I.) insa imediat s-a desprins din mainile prietenului sau si l-a lovit pe agresor cu pumnii in zona fetei. Acesta a continuat sa-i aplice multiple lovituri cu cutitul, iar persoana vatamata - in timp ce se apara cu bratul stang - incerca sa loveasca agresorul cu mana dreapta si totodata incerca sa il dezarmeze. V.M.R a reusit sa-l dezechilibreze pe agresor, a cazut peste acesta. La un moment dat, persona vatamata s-a ridicat si a constatat ca prezinta o leziune grava in zona pieptului, moment in care s-a prabusit din nou pe sol. Victima a fost transportata la Spitalul municipal Falticeni, iar apoi la Spitalul judetean de urgente "Sf. Ioan cel Nou" Suceava, unde a ramas internata pana la data de 17 august. Conform concluziilor cuprinse in raportul de constatare medico-legala intocmit de medicul legist din cadrul S.M.L. Suceava, victima a prezentat plaga taiata profunda regiunea pectorala dreapta cu sectiunea muschilor mare si mic pectoral ce a necesitat miorafie, plagi taiate scalp, regiunea frontala, lobul urechii stangi si latero-cervicala stanga, plagi taiate fata palmara degete mana stanga si antebrat stang. Aceste leziuni au necesitat in vederea vindecarii 23-24 zile de ingrijiri medicale. Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.