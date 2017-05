Un tanar din Malini s-a urcat la volan baut si fara permis si a intrat cu masina intr-un salp de electricitate

Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,23 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar s-a urcat la volan baut si fara permis si a intrat cu masina intr-un salp de electricitate.In noaptea de marti spre miercuri, ora 02.20, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 209B, din comuna Malini, un tanar de 22 de ani din localitate, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a derapat si a intrat intr-un stalp de electricitate, pe care l-a distrus. Din accident, nu au rezultat victime omenesti, ci doar pagube materiale. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,23 mg/l alcool pur in aerul expirat. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.