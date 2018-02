Un tanar din Marginea a murit intr-un cumplit accident de circulatie in Marea Britanie FOTO

Un tanar in varsta de 22 de ani din Marginea a murit intr-un cumplit accident de circulatie. Tragedie a avut loc marti dimineata, pe A 427, in orasul Corby, din Marea Britanie. Trei romani si-au pierdut viata in accidentul rutier. La volanul autoturismului se afla un tanar in varsta de 22 de ani din Piatra Neamt. In acelasi autoturism se aflau ca pasageri, tanarul de 22 de ani din Marginea(Jony cum ii spuneau prietenii) si o tanara de 20 de ani. Potrivit primelor informatii, un autoturism de teren ar fi intrat in depasirea masinii in care se aflau cei trei romani. La revenirea pe banda, masina de teren ar fi atins autoturismul condus de tanarul din Piatra Neamt, care din cauza carosabilului acoperit cu polei, a intrat pe contrasens unde a fost lovit in plin de o masina care circula din sens opus. In urma impactului foarte puternic cei trei romani au murit pe loc in timp ce soferul masinii de pe contrasens, un tanar de 23 de ani a fost grav ranit. Politistii din Marea Britanie cer ajutorul martorilor pentru a stabili circumstantele exacte ale producerii accidentului. Cei care l-au cunoscut pe Jony ii plang disparitia. "As vrea sa blestem, dar nu stiu pe cine. As vrea sa injur, dar sa imi zici tu pe cine. Prea devreme ai plecat si fara bilet de intors. O sa ne revedem curand", a scris o ruda pe pagina tanarului de 22 de ani din Marginea.