Un tanar din Moara a fost inselat prin metoda smen in fata unei case de schimb valutar, in municipiul Suceava

Tanarul a ramas fara aproximativ 1300 lei.

Politia Municipiului Suceava a fost sesizata de un tanar de 22 ani din comuna Moara, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta l-a inselat in urma unui schimb ilegal de valuta. Din verificari a reiesit ca, luni, in jurul orei 14.00, tanarul s-a deplasat din localitatea de domiciliu in municipiul Suceava, la o casa de schimb valutar situata in cartierul George Enescu, pentru a schimba suma de 600 euro. Ajuns la casa de schimb si constatand ca in interior era aglomeratie, acesta a decis sa astepte in fata cladirii. In timp ce astepta, a fost abordat de o persoana de sex masculin, care l-a intrebat daca asteapta la rand sa schimbe bani. Persoana vatamata i-a raspuns afirmativ, drept pentru care barbatul necunoscut i-a spus ca si el doreste sa cumpere valuta si i-a propus sa faca tranzactia cu el. Victima a fost de acord, spunandu-i ca doreste sa schimbe suma de 600 euro, barbatul necunoscut fiind de acord sa ii ofere suma de 2688 lei. In continuare, persoana necunoscuta i-a solicitat persoanei vatamate sa o urmeze pe trotuarul de vis-a-vis, unde a scos un teanc de bani in bancnote de 500 lei si 10 lei, numarand apoi o suma de bani, dupa care i-a inmanat-o reclamantului, spunandu-i ca e suma solicitata de acesta, respectiv 2688 lei. Tanarul a luat banii, i-a numarat, constatand ca este suma ceruta, insa barbatul i-a cerut banii inapoi, sa ii mai numere o data. Dupa ce a luat suma de bani in mana, acesta i-a distras atentia reclamantului, intrebandu-l unde se afla telefonul sau, apoi s-a intors spre lateral, astfel mascand mana in care avea banii, dupa care i-a inapoiat acestuia din urma o alta suma de bani. Indreptandu-se spre autoturismul personal, cu care era venit la fata locului, victima a numarat din nou banii, constatand ca a primit suma de 1428 lei, cu 1260 lei mai putin decat suma initiala. Constientizand ca a fost inselat, acesta s-a intors in locul unde a avut loc tranzactia, insa persoana necunoscuta nu se mai afla la fata locului. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de "inselaciune"."In aceste zile politistii de prevenire si cei din structurile operative au facut front comun impotriva inselaciunilor, actionand atat pentru informarea si responsabilizarea cetatenilor cat si pentru identificarea si sanctionarea celor care nu respecta legislatia privind schimbul de valuta.Zilnic, politistii se deplaseaza in zonele comerciale si in zona caselor de schimb valutar discutand cu cetatenii si informandu-i cu privire la situatiile de risc victimal. Pentru ca astfel de infractori actioneaza in apropierea unitatilor bancare si de schimb valutar, politistii recomanda cetatenilor sa nu accepte astfel de propuneri, mai ales ca sunt ilegale. Recomandam, in scopul prevenirii victimizarii cetatenilor, ca astfel de tranzactii sa se efectueze doar la banci si casele de schimb valutare. Nu cumparati valuta de la persoane neautorizate, aceasta poate fi falsa! Acest gen de infractori actioneaza la cativa metri de un birou de schimb valutar si ar fi pacat ca sucevenii sa cada victime doar pentru un potential castig nesemnificativ. Atentie la metoda "smen" si daca totusi cineva consimte sa participle la o ilegalitate, cand primiti suma solicitata numarati cu atentie bancnotele si nu mai intoarceti banii spre renumarare! In caz de suspiciune, sunati imediat la 112 si retineti semnalmentele pentru a le comunica politistilor", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.