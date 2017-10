Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara permis de conducere", "fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "instigare la fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.

Un tanar din Moldovita a fost prins cu un permis de conducere fals. Sambata, ora 20.00, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a oprit pentru control pe raza comunei Moldovita, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani. In urma verificarii documentelor prezentate de conducatorul auto, politistii au constatat faptul ca, permisul de conducere este susceptibil sa fie fals, motiv pentru care, s-a procedat la invitarea acestuia la sediul politiei pentru audieri. Tanarul a declarat initial faptul ca, permisul de conducere l-a obtinut in anul 2016 din Ucraina, in timp ce se afla la o ruda de a sa, dar ulterior a revenit asupra declaratiei spunand ca l-a procurat in anul 2016 in timp ce se afla in Italia de la o persoana necunoscuta. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara permis de conducere", "fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "instigare la fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.