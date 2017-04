In aututurism erau tigari in valoare de aproximativ 9.000 lei care au fost confiscate.

Un tanar din Musenita a fost depistat in trafic in timp ce transporta tigari de contrabanda.Joi, in jurul orei 13.30, o patrula din cadrul Postului de politie Brodina, a oprit pentru control pe DJ 209G, pe raza localitatii, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani din comuna Musenita, in care se afla ca pasager un tanar de 24 de ani, din aceeasi localitate. In urma verificarii interiorului autoturismului, politistii au identificat ascunse inclusiv dupa panourile interioare ale celor patru portiere, 894 pachete cu tigari de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de circa 9.000 lei au fost confiscate, iar autoturismul in valoare de aproximativ 1.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "contrabanda in forma agravanta", ce va fi solutionat procedural.