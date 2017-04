Un tanar din Ostra a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor dupa ce a atacat un barbat cu un topor

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Ionut Nastiuc, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor. In seara zilei de 08 august 2011, Politia orasului Gura Humorului a fost sesizata telefonic prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca persoana vatamata F.A.C. si fratele sau au fost agresati cu obiecte contondente de un grup de tineri din localitatile Ostra si Stulpicani.In urma efectuarii de cercetari s-a stabilit ca in seara zilei de 8 septembrie 2011, in jurul orelor 18:00 - 19:00, F.A.C. se deplasa impreuna cu fratele sau cu un autoturism pe DJ 177 Ostra, directia de mers Stulpicani, iar in dreptul unei locuinte s-a intersectat cu o autoutilitara marca Scania de culoare alba, care le-a blocat calea de acces, oprind pe orizontala, pe ambele sensuri de circulatie. Din acea autoutilitara au coborat mai multe persoane printre care inculpatul Nastiuc Ionut impreuna cu tatal sau N.V.. Inculpatul Nastiuc Ionut era inarmat cu un topor, iar tatal sau, care era inarmat cu o ranga din fier i-a reprosat persoanei vatamate ca impreuna cu fratele ei i-ar fi agresat Ionut Nastiuc si pe fratele acestuia. In momentele imediat urmatoare, Ionut Nastiuc s-a indreptat catre F.A.C. si, fara sa-i adreseze vreun cuvant in prealabil, i-a aplicat o lovitura cu toporul pe care il avea asupra sa (cu muchia acelui obiect) in zona capului. Urmare a loviturii puternice, victima s-a prabusit la sol. Dupa ce a reusit sa se ridice, a incercat sa o ia la fuga, dat fiind faptul ca la fata locului au aparut mai multe persoane ce au fost chemate de Ionut Nastiuc. In momentul in care s-a ridicat de la sol, persoana vatamata a fost lovita din nou de catre inculpat cu acelasi obiect. La fata locului au aparut mai multe autoturisme din care au descins mai multe persoane, prieteni si cunostinte de-ale inculpatului, chemati de acesta. Conflictul a fost aplanat si a luat sfarsit ca urmare a aparitiei organelor de ordine. Potrivit raportului de constatare medico-legala, victima F.A.C. a prezentat un traumatism cranio cerebral cu plagi contuze suturate, fractura deschisa cu infundare parietala stanga si cu prezenta de microfibule de emfizem la nivel epidural, traumatism toracic cu echimoze si excoriatii. Ionut Nastiuc a fost trimis in judecata pentru savarsirea tentativei la infractiunea de omor. Potrivit anchetatorilor in urma agresiunii viata victimei nu a fost pusa in primejdie, numarul relativ mare de zile de ingrijiri medicale acordate acesteia, obiectul contondent dur folosit de inculpat apt de a produce moartea, precum si zona vitala vizata atesta fara echivoc intentia lui Ionut Nastiuc de a-i suprima viata.