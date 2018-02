Un tanar din Partestii de Jos a baut antigel si s-a ascuns de persoanele care voiau sa-l salveze

Intr-un final acesta a fost gasit si transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un tanar de 20 de ani din comuna Partestii de Jos a baut antigel si s-a ascuns de persoanele care voiau sa-l salveze. Sambata, in jurul orei 18.00, acesta a consumat bauturi alcoolice impreuna cu un prieten, la domiciliul bunicilor sai. La un moment dat, tanarul de 20 de ani, fara sa anunte, a parasit locuinta, a iesit din casa si nu a mai revenit. Vazand ca acesta nu se intoarce, prietenul a plecat in cautarea lui, gasindu-l la aproximativ 300 metri de casa, in timp ce consuma dintr-o sticla o substanta de culoare rosie, cel mai probabil antigel. Amicul tanarului a sunat la 112 pentru a solicita un echipaj medical, moment in care acesta a fugit. La fata locului au ajuns politistii. S-au facut verificari pe raza comunei Partestii de Jos, iar dupa aproximativ doua ore si jumatate, cel in cauza a fost gasit in zona garii din localitate, prezentand o stare generala de rau. La fata locului a fost solicitata interventia unei ambulante, iar echipajul medical i-a acordat primele ingrijiri medicale. Tanarul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu intoxicatie voluntara cu antigel.