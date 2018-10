Un tanar din Patrauti s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins fara permis la volan

Un tanar de 26 de ani, din comuna Patrauti, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins fara permis la volan. Acesta a fost oprit in trafic pe strada Traian Vuia, din municipiul Suceava, duminica dupa amiaza. Tanarul le-a declarat politistilor ca poseda permis de conducere eleberat de autoritatile ucrainene, insa nu-l are asupra sa. In urma verificarilor efectuate, oamenii legii au stabilit faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere.