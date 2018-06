Un tanar din Putna a furat un autoturism, l-a avariat, dupa care l-a abandonat pe marginea drumului

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 21 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Un tanar a furat un autoturism, l-a avariat, dupa care l-a abandonat pe marginea drumului. I.P.J. Suceava a fost sesizat prin "S.N.U.A.U. 112" de un barbat de 20 de ani din comuna Putna, despre faptul ca si-a gasit pe raza localitatii de domiciliu, autoturismul sustras de persoane necunoscute, care prezenta avarii. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, duminica, in jurul orei 23.15, profitand de neatentia victimei, un localnic de 21 de ani i-a sustras autoturismul si l-a condus de raza comunei Putna, ocazie cu care, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat pe marginea DN 2H. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 21 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat in scop de folosinta" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.