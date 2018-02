Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un tanar din Radauti a intrat cu masina intr-un gard, din cauza vitezei. Marti, ora 23.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, in afara comunei Dornesti, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, un tanar de 25 de ani din municipiul Radauti, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu gardul ce imprejmuieste o plantatie de salcami. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.