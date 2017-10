Un tanar din Radauti, prins beat la volan, a luat-o la fuga prin curtile oamenilor, ca sa scape de politisti

Tanarul de 29 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar prins beat la volan a luat-o la fuga prin curtile oamenilor, ca sa scape de politisti. Incidentul a avut loc marti dupa amiaza pe raza municipiului Radauti. Un echipaj de politie in timp ce actiona pe strada Calea Bucovinei din municipiul Radauti a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ un kilometru. La un moment dat, tanarul a abandonat autoturismul in afara partii carosabile, dupa care a fugit prin curtile unor imobile, fiind urmarit si imobilizat de politisti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto, identificat ca fiind un localnic de 29 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.