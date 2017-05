De asemenea, in urma verificarilor, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul nu are asigurare RCA, fapt pentru care, a fost retinut certificatul si placuta cu numarul de inmatriculare.

Un tanar din Salcea a fost prins de politisti la volan baut si fara permis de conducere.In noaptea de duminica spre luni, ora 01.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Salcea a oprit pentru control pe un drum comunal care se intersecteaza cu DN 29, la iesirea din localitatea Dumbraveni, autoturismul condus de un tanar de 29 de ani, din orasul Salcea.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Totodata, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost sanctionat contraventional cu amenda. In urma verificarilor, politistii au stabilit faptul ca, autoturismul nu are asigurare RCA, fapt pentru care, a fost retinut certificatul si placuta cu numarul de inmatriculare. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.