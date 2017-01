Un tanar din Salcea a ramas fara telefonul in valoare de 1400 lei

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, cercetarile fiind continuate de pentru identificarea autorului si recuperarea prejudiciului.

Un tanar de 24 de ani, din orasul Salcea, a sesizat politia prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, o persoana necunoscuta i-a furat telefonul mobil in valoare de 1.400 lei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, dupa ce postase pe o retea de socializare un anunt privind vanzarea unui telefon mobil, miercuri, in jurul orei 14.15, victima s-a intalnit cu o persoana necunoscuta pe raza municipiul Suceava, pentru a incheia o eventuala tranzactie. Cei doi au intrat in scara unui bloc, unde, barbatul necunoscut i-a cerut sa-i lase telefonul pentru a merge cu el in apartament, sa vada daca functioneaza in parametri, insa, profitand de neatentia victimei, a iesit pe o usa, ce facea accesul in partea din spate a blocului si a plecat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorului si recuperarea prejudiciului.