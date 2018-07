Un tanar din Scheia s-a sinucis din cauza depresiei

Un tanar de 27 de ani, din comuna Scheia, s-a sinucis din cauza depresiei. Acesta era suparat pentru ca prietena sa a plecat la munca in strainatate. Joi dupa-amiaza, tatal tanarului l-a gasit pe acesta spanzurat cu o bucata de cablu de o grinda, intr-o anexa a locuintei. Barbatul a sunat imediat la 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, iar membrii acestuia au efectuat manevre de resuscitare timp de 50 de minute, insa fara rezultat, fiind declarat decesul. Parintii tanarului au declarat ca fiul lor urma un tratament medicamentos pentru ca suferea de depresie, dupa ce iubita lui a plecat in strainatate. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Suceava in vederea efectuarii necropsiei.