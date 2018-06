Un tanar din Serbauti a condus un autovehicul neinmatriculat, fara permis de conducere si a facut accident. Politistii din cadrul SPR 5 Darmanesti au fost sesizati, miercuri dupa-amiaza, despre faptul ca in timp ce conducea autoturismul pe raza localitatii Calinesti, un barbat a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila, rezultand avarierea autoturismului. La fata locului a fost gasit autoturismul avariat, conducatorul auto fiind identificat in persoana unui tanar de 21 de ani, din comuna Serbauti. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca seria de sasiu nu a fost gasita in bazele de date, iar la verificarea placutelor de inmatriculare s-a constat faptul ca acestea corespund unui alt autoturism. Conducatorul auto a fost condus la sediul Sectiei de Politie Darmanesti, unde s-a constatat faptul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "punerea in circulatie a unui vehicul neinmatriculat si cu numar fals" si "conducere fara permis".