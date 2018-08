Un tanar din Serbauti a fost prins de politisti circuland cu masina pe contrasens, fara permis si cu numere false. Politistii Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, aflandu-se in serviciul de patrulare s-au sesizat despre faptul ca pe DC modernizat, pe raza localitatii Calinesti, pe contrasens, circula un autovehicul. La volanul autoturismului respectiv se afla un tanar de 20 de ani, din comuna Serbauti. Fiind intrebat daca detine permis de conducere auto, acesta a declarat faptul ca nu are permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule si nu a putut prezenta certificatul de inmatriculare al masinii in cauza. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu numar fals de inmatriculare".