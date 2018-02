Victima este fiul fostului primar din Siret, Vasile Tablan.

Un tanar din Siret a ajuns in coma la spital dupa ce a fost batut in fata unui club din municipiul Suceava. Agresorul a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Andrei-Catalin Ciubotariu, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala si tulburarea ordinii si linistii publice si a inculpatilor Adrian-Cosmin Ungureanu si Robert Scorobohaci pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, toti fiind cercetati in stare de libertate. In data de 6 august 2017, ora 04:54, organele de cercetare penala din cadrul Politiei municipiului Suceava au fost sesizate prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in fata cubului situat in incinta Casei de Cultura din municipiul Suceava, se afla o persoana batuta, care este cazuta si in stare de inconstienta. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca in data de 5 august 2017, Alexandru Iulian Tablan, in varsta de 30 de ani, din orasul Siret, s-a deplasat in municipiul Suceava, la clubul situat in incinta Casei de Cultura, impreuna cu Robert Scorobohaci. Aici, cei doi au consumat bauturi alcoolice in incinta clubului si au discutat cu diverse persoane. Spre dimineata, in jurul orei 04:30, tinerii au iesit din club si s-au oprit in fata localului pentru a fuma, ocazie cu care inceput sa discute cu mai multe persoane, printre care si Andrei-Catalin Ciubotariu si Adrian-Cosmin Ungureanu . Potrivit procurorilor, din cauza starii avansate de ebrietate in care se aflau, discutiile au degenerat, in sensul ca Robert Scorobohaci si Alexandru Iulian Tablan, pe de o parte, si Andrei-Catalin Ciubotariu si Adrian-Cosmin Ungureanu, pe de alta parte, au inceput sa isi adreseze reciproc injurii si amenintari. In continuare, a pornit o altercatie intre persoanele mentionate anterior, iar Andrei-Catalin Ciubotariu l-a lovit pe Alexandru Iulian cu piciorul in zona capului, imprejurare in care aceasta a cazut si s-a lovit cu capul de pamant, fiindu-i astfel cauzate leziuni de natura a-i pune in primejdie viata. Dupa acest incident, intre Robert Scorobohaci si Andrei-Catalin Ciubotariu si Adrian-Cosmin Ungureanu a continuat conflictul. "In urma examinarii victimei a rezultat ca aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral grav cu stare de coma, plaga contuza, fractura craniana, hemoragie subarahnoidina, inundatie tetra ventriculara si edem cerebral difuz, leziuni ce pot necesita 70-80 zile de ingrijiri medicale", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava.