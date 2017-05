Tanarul de 25 de ani avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar din Slatina a facut scandal acasa, dupa care a plecat la plimbare cu un moped, desi era beat si nu avea permis de conducere.Duminica, ora 17.43, Sectia 7 Politie Rurala Malini, a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, un tanar de 25 de ani, din comuna Slatina, provoaca scandal la domiciliul sau. Politistii deplasati operativ la fata locului au identificat si oprit pentru control pe un drum comunal din localitatea Slatina, mopedul neinmatriculat, condus de tanarul de 25 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are permisul de conducere anulat din 28 septembrie 2015. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", "conducere fara permis de conducere" si "conducere a unui autovehicul neinmatriculat", ce va fi solutionat procedural.