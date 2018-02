Un tanar din Stulpicani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost zdrobit de un arbore in timp ce fura lemne din padure

Tanarul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu politraumatism prin strivire, hemoragie subarahnoidiana temporal dreapta, fracturi constale dreapta si pneumotorax drept.

Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Stulpicani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost zdrobit de un arbore in timp ce fura lemne padure. Vineri in jurul orei 11.00, acesta si un tanar de 29 de ani din comuna Ostra, s-au deplasat cu doua atelaje hipo in padurea de pe raza Cantonului Silvic Ostra, loc de unde au sustras trei bucati de meterial lemnos. In timp ce calul tanarului de 26 de ani tracta o bucata de material lemnos cu lungimea de patru metri, arborele a cazut peste tanar provocandu-i leziuni. Prietenul care il insotea l-a gasit in stare de inconstienta si a sesizat padurarul de cele intamplate. Padurarul a sunat la 112 si a cerut ajutor. Victima a fost transportata la Spitalul Orasenesc Gura Humorului de unde a fost transferata la Spitalul de Urgenta Suceava, unde a fost diagnosticata cu politraumatism prin strivire, hemorogie subarahnoidiana temporal dreapta, fracturi costale dreapta si pneumotorax drept. Politistii fac cercetari in acest caz si au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de furt de arbori si vatamare corporala din culpa.