Un tanar din Stulpicani s-a urcat beat la volan si a provocat un accident. Joi, in jurul orei 16.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 177B, in interiorul comunei Stulpicani, pe fondul conducerii sub influenta bauturilor alcoolice, un localnic de 27 de ani, a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara condusa regulamentar din sens opus de un barbat de 47 de ani, din aceeasi localitate. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 27 de ani.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru barbatul de 47 de ani, care circula regulamentar si de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul barbatului de 27 de ani, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 27 de ani are permisul de conducere suspendat, dovada inlocuitoare fiind valabila pana la 16 februarie.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", "conducerea unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata" si "vatamare corporala din culpa", ce va fi solutionat procedural.