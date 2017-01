Un tanar din Todiresti s-a urcat baut si fara permis la volan si a ajuns cu masina in sant, fiind grav ranit

Grav accident rutier, la Parhauti, comuna Todiresti, produs la primele ore ale zilei de miercuri, de un barbat din localitate fara permis de conducere si baut. Barbatul, in varsta de 30 de ani, circula dinspre Todiresti spre Suceava, cand, la un moment dat, intr-o curba la dreapta, masina sa a derapat si a parasit partea carosabila. Autoturismul a rulat 30 de metri printr-un sant, dupa care s-a rasturnat pe laterala dreapta. Soferul dar si un pasager au fost raniti. Conducatorul auto a plecat de la locul accidentului la o unitate medicala din Cajvana si, pentru ca starea sa era grava, a fost preluat de o ambulanta si transportat la spitalul din Radauti iar ulterior a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost diagnosticat cu fractura de tibie stanga, multiple contuzii, traumatism cranio facial si hematom occipital, fiind internat. Barbatul a fost testat cu etilotestul si rezultatul a fost de 0,36 grame la mie alcool pur in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere.