Un tanar din Valea Moldovei si-a batut concubina cand sarbatoreau nasterea copilului

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.

Un tanar si-a batut concubina cand sarbatoreau nasterea copilului. Duminica, tanara de 17 ani, din camuna Valea Moldovei si concubinul acesteia, de 23 de ani, din aceeasi localitate, au sarbatorit nasterea copilului, impreuna cu familiile. La un moment dat, din cauza unor discutii contradictorii dintre parintii celor doi, tanarul de 23 de ani si-a luat concubina la bataie. Fata a sunat la 112 si a anuntat ca a fost agresata. Politistii au ajuns la fata locului si au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.