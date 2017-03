Un tanar din Vama a fost arestat, dupa ce cu fata acoperita cu o cagula, a dat o spargere la un bar din localitate

Tanarul a furat suma de aproximativ 5.000 lei, reprezentand incasarile pe luna martie si banii pentru plata castigurilor la aparatele mecanice.

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc au propus judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Campulung Moldovenesc luarea masurii arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 martie, fata de Grigore Constantin Busuioc, in varsta de 19 ani, din Vama, aflat in stare de retinere, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Astfel, in seara zilei de 10 martie, in jurul orelor 23.30, avand fata acoperita cu o cagula si purtand manusi pe maini, tanarul a patruns prin efractie, spargand cu ajutorul unui topor geamul unei usi termopan care facea accesul in demisolul unui bar, dupa care din interior a sustras dintr-un sertar suma de aproximativ 5000 lei, reprezentand incasarile pe luna martie si banii pentru plata castigurilor la aparatele mecanice. Lucratorii Sectiei nr.14 de Politie Rurala Vama au administrat probatoriul cu celeritate si au procedat la identificarea autorului faptei in aproximativ cinci ore de la comiterea acesteia.