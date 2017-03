Un tanar din Vama a ramas fara bicicleta dupa ce a lasat-o cateva minute in fata unui magazin

Un tanar din Vama a ramas fara bicileta dupa ce a lasat-o cateva minute in fata unui magazin. Luni, in jurul orei 16.00, Sectia 14 Politie Rurala Vama a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de un localnic de 25 de ani, despre faptul ca, in cursul zilei, persoane necunoscute i-au sustras o bicicleta. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, a lasat bicicleta neasigurata in fata unui magazin din localitate, persoane necunoscute au sustras-o, valoarea prejudiciului fiind de circa 1.200 lei.Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.