Un tanar din Vama s-a urcat fara permis la volan, a avariat o masina, dupa care a parasit locul accidentului

Tanarul in varsta de 20 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un tanar s-a urcat fara permis la volan, a avariat o masina, dupa care a parasit locul accidentului. Sambata, in jurul orei 16.00, Sectia 14 Politie Rurala Vama a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" de un tanar de 19 ani din comuna Vama despre faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 176, pe raza satului Stramtura, a fost acrosat de o autoutilitara inmatriculata in strainatate, care a parasit locul accidentului. In urma activitatilor intreprinse de politisti, autoutilitara implicata in tamponare a fost identificata, aceasta fiind condusa de un tanar de 20 de ani din comuna Vama, care a recunoscut faptul ca, in timp ce conducea vehiculul, nu a acordat prioritate de trecere celuilalt conducator auto si l-a tamponat, dupa care si-a continuat drumul spre domiciliu. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 20 de ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.