Un tanar din Vatra Dornei si-a lasat masina la reparat iar mecanicul i-a vandut-o la fier vechi

Un tanar de 23 de ani din Vatra Dornei si-a lasat masina la reparat, iar mecanicul i-a vandut-o la fier vechi. Tanarul a lasat autoturismul marca VW Golf la reparat, in luna noiembrie 2017, la un barbat de 36 de ani din municipiul Vatra Dornei. Proprietarul masinii, la solicitarea mecanicului, a cumparat piese auto in valoare de 2.400 lei, iar in luna martie reparatia acesteia urma sa fie finalizata. In data de 8 martie, tanarul a aflat de la o cunostinta ca masina sa a fost vanduta, dupa ce in prealabil i-a fost taiata cupola. Pagubitul a facut plangere la politie. Mecanicul si-a recunoscut fapta, declarand ca a vandut masina pentru fier vechi, in data de 6 martie, unor cetateni de etnie rroma. Acesta a declarat ca banii proveniti din vanzarea masinii au fost cheltuiti, dar si-a luat angajamentul ca-i va restitui in cel mai scurt timp posibil persoanei vatamate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.