Un tanar din Vicovu de Sus a fost prins de politisti in timp ce se plimba cu masina, desi nu avea permis. In noaptea de miercuri spre joi, ora 02.40, in timp ce desfasura activitati de control si supraveghere a traficului rutier pe raza comunei Vicovu de Jos, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a observat un autoturism inmatriculat in strainatate care, la vederea autospecialei de politie, a oprit in apropierea unei intersectii, iar conducatorul auto si cei doi pasageri au coborat si au ridicat capota, sugerand o eventuala defectiune. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un tanar de 18 ani, din orasul Vicovu de Sus. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, fara stirea tatalui sau, tanarul a luat autoturismul de la domiciliu si a plecat impreuna cu cei doi prieteni, conducandu-l pe drumurile publice de pe raza orasului Vicovu de Sus si a comunei Vicovu de Jos, cu intentia de a ajunge in municipiul Radauti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,22 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural.