In urma accidentului doua persoane ranite.

Un tanar din Vicovu de Sus a lovit o masina de pe contrasens dupa care s-a oprit in gardul unei locuinte. Marti, in jurul orei 14.00, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, un tanar de 25 de ani din orasul Vicovu de Sus, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un tanar de 21 de ani din comuna Straja, dupa care, a intrat in gardul unei locuinte. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a conducatorilor auto, precum si avarierea autoturismelor. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.