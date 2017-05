Un tanar din Vicovu de Sus le-a prezentat politistilor un permis eliberat de autoritatile ucrainene desi acesta nu a calatorit niciodata in aceasta tara

Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "complicitate la fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.

Un tanar le-a prezentat politistilor un permis eliberat de autoritatile ucrainene desi acesta nu a calatorit niciodata in aceasta tara. Luni, ora 18.45, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DN 2E, pe raza comunei Marginea, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 20 de ani, din orasul Vicovu de Sus, care a prezentat documentele autoturismului si un permis de conducere eliberat de autoritatile ucrainene. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu detine permis de conducere emis de autoritatile romane si nu a detinut vreodata pasaport romanesc valid care sa-i permita trecerea frontierei de stat in Ucraina, in vederea obtinerii permisului de conducere. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "complicitate la fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "fals material in inscrisuri oficiale", ce va fi solutionat procedural.