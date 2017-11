Tanarul s-a ales cu dosar penal si cu amenda.

Un tanar din Vicovu de Sus prins la volan fara permis si-a dat o identitate falsa. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 01.00, o patrula din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe Strada Trandafirilor, din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 19 ani din localitate, care initial a declarat politistilor alte date de identificare.In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.Totodata, tanarul de 19 ani a fost sanctionat contraventional conform Legii 61/1991R, deoarece a declarat initial date false cu privire la identitatea sa si conform O.U.G. nr.195/2002R, intrucat autoturismul nu era echipat cu anvelope de iarna, nu era dotat cu trusa de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si extinctor, iar ca masura complementara s-a procedat la retinerea certificatului de inmatriculare.