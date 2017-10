Tanarul de 21 de ani avea o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar din Vicovu de Sus s-a urcat beat la volan si a ajuns cu masina intr-un sant. In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 03.00, un tanar de 21 ani din orasul Vicovu de Sus, conducea autoturismul marca Mercedes inmatriculat in Marea Britanie pe DN2H-Putna, in afara localitatii Putna, avand directia de deplasare dinspre Putna spre Bivolarie. In autoturism, in calitate de pasager se afla un adolescent de 16 ani, din orasul Vicovu de Sus. La un moment dat, intr-o curba la dreapta, pe fondul vitezei si a consumului de bauturi alcoolice, tanarul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in santul de pe partea dreapta a drumului. In urma impactului conducatorul auto a fost ranit. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal.