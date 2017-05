Politistii au intocmit in cauza dosa penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt in scop de folosinta" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.

Un tanar din Voitinel a furat o autoutilitara si a condus-o fara permis.Sambata, ora 10.50, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, a oprit pentru control pe DN 2E, la limita dintre localitatile Vicovu de Jos si Voitinel, autoutilitara condusa de un tanar de 23 de ani din comuna Voitinel. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto.Totodata, din cercetari, politistii au stabilit faptul ca, tanarul a sustras autoturismul din locuinta unui consatean. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "furt in scop de folosinta" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.