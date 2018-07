Un tanar din Volovat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un podet

Prietenii acestuia au lansat un apel emotionant pe facebook.

Un tanar in varsta de 20 de ani, din localitatea Volovat, a ajuns in coma la spital dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un podet. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 21.00, pe DJ 128, in localitatea Volovat. Emanuel I. , in timp ce conducea motocicleta marca Kawasaki, cand a ajuns in apropierea unui imobil, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, intrand in santul de pe partea stanga a drumului, dupa care a intrat in coliziune cu un podet. In urma impactului foarte violent a rezultat vatamarea corporala grava a motociclistului. Pietenii acestuia au lansat un apel emotionant pe facebook. "Acordati un minut de rugaciune pentru unul din prieteni mei, care acum este in coma din cauza unui accident de motocicleta! Putere Irimescu Berty! Suntem alaturi de tine!", au scris prietenii sai.

Din cauza leziunilor suferite, tanarul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.