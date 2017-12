Un tanar din Volovat a fost arestat dupa ce a fost prins in trafic cu peste 1 kg de cannabis FOTO

De asemenea politistii antidrog din Suceava si procurorii D.I.I.C.O.T. au perchezitionat locuinta tanarului de unde au ridicat 1300 de fragmente vegetale de cannabis si peste 25.000 de lei.

Un tanar in varsta de 25 de ani din comuna Volovat a fost arestat pentru 30 de zile. In cursul zilei de sambata, acesta a fost depistat in trafic, de catre politisti, avand in autoturism peste un kilogram de cannabis. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul Teritorial Suceava au dispus, duminica, retinerea pe o perioada de 24 de ore a lui Constantin Teodorescu, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. Potrivit procurorilor, Constantin Teodorescu a detinut in locuinta sa cantitatea de aproximativ 2300 grame de cannabis, cu scopul de a o oferi spre vanzare. In cursul zilei de sambata, acesta a fost depistat in trafic, pe raza comunei Galanesti, de catre organele de politie, avand asupra sa 1024 grame de cannabis, cantitate pe care urma sa o comercializeze. Sambata, a fost efectuata o perchezitie domiciliara la locuinta tanarului de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratorii de politie din cadrul B.C.C.O. Suceava. In locuinta acestuia a fost identificata cantitatea de aproximativ 1300 grame de fragmente vegetale, ce prezinta caracteristicile plantei de cannabis precum si sumele de 12.000 de lei, 3060 euro si 40 de lire sterline. Duminica acesta a fost prezentat cu propunere de arestare Tribunalului Suceava care a dispus arestarea lui pentru o perioada de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia de Operatiuni Speciale. La actiune au participat luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale - I.P.J. Bacau.