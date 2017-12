Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un tanar din Zvoristea a ajuns cu masina in sant in timp ce era urmarit de politisti. Vineri, ora 22.30, in timp ce patrula pe DJ 291A, din comuna Zvoristea, un echipaj din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul, prin folosirea semnalelor acustice si luminoase ale autospecialei de politie, insa conducatorul auto nu s-a conformat si a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia. La un moment dat, intr-o curba, autoturismul urmarit a parasit partea carosabila si intrat intr-un sant. Ulterior, conducatorul auto a iesit din vehicul si a incercat sa fuga, fiind urmarit de politisti, imobilizat, incatusat si condus la autospeciala de politie, unde, acesta a declarat faptul ca nu detine documentele personale si permisul de conducere asupra sa. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 22 de ani din comuna Zvoristea poseda permis de conducere valabil. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.