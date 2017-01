Tanarul in varsta de 22 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un tanar din comuna Udesti a fost prins de politisti la volan fara permis de conducere. Vineri, ora 22.30, o patrula din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurala Ipotesti a oprit pentru control pe DJ 290, pe raza comunei Fantanele, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Udesti. In urma verificarilor efectuate în bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.