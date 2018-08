Un tanar din judetul Ilfov a fost prins de politistii suceveni conducand cu permisul suspendat. A prezentat un permis fals

Un tanar din judetul Ilfov a fost prins de politistii suceveni conducand cu permisul suspendat. Acesta a prezentat un permis fals. Duminica dimineata, un echipaj rutier din cadrul Politiei orașului Gura Humorului, a oprit pentru control pe DN 17, in orașul Frasin, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 23 de ani din judetul Ilfov, inregistrat de aparatul radar in timp ce rula cu viteza de 100 km/h, pe un sector de drum cu viteza maxima admisa de 50 km/h.In urma verificarii documentelor și interogarea bazelor de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat, intrucat la data de 24 februarie, a depasit cu mai mult de 50 km/h limita de viteza maxima admisa intr-o localitate din judetul Maramures, iar la data de 13 martie a fost depistat in Vama Albita, in timp ce conducea in perioada de suspendare, fiindu-i intocmit dosar penal. Conducatorul auto a prezentat pentru control un permis de conducere eliberat de autoritatile din Republica Moldova la data de 29.11.2016, despre care, cu ocazia audierilor, a declarat ca l-a obtinut dupa intocmirea dosarului din Vama Albita de la o persoana necunoscuta din Moldova. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii inctiunilor de "conducerea unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere", "fals material in inscrisuri oficiale" si "uz de fals", ce va fi solutionat procedural.