Tanarul de 25 de ani avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar din municipiul Suceava a urcat beat la volan si s-a oprit cu masina in gardul unei locuinte. Politia municipiului Suceava a fost sesizata, marti noapte, despre faptul ca un autoturism inmatriculat in strainatate a intrat in gardul unei locuintei de pe strada Constantin Moraru din localitate, iar conducatorul auto este sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii deplasati la fata locului, au identificat autoturismul implicat in eveniment si pe conducatorul auto, un localnic de 25 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, tanarul a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.