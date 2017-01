Tanarul de 26 de ani avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar din municipiul Suceava s-a urcat beat la volan si s-a oprit cu masina intr-un stalp. In noaptea de vineri spre sambata, ora 02.25, un tanar de 26 ani in timp ce conducea autoturismul pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Suceava, la intersectia cu strada Mircea Damaschin, intr-o curba la stanga, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune laterala cu un stalp de iluminat public. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatorului auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care i-au fost prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarÅŸirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante".