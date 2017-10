Un tanar fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic, la Straja

Tanarul de 23 de ani, din comuna Straja, s-a ales cu dosar penal.

Un tanar fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic. Duminica, ora 17.40, in timp ce actiona pe DJ 209G, din comuna Straja, o patrula din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inregistrat cu aparatul radar in timp ce rula cu viteza de 95 km/h in localitate. Conducatorul auto nu s-a conformat si si-a continuat deplasarea, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia pe o distanta de aproximativ 700 de metri, reusindu-se blocarea vehiculului. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un tanar de 23 de ani, din comuna Straja. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,07 mg/l alcool in aerul expirat. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.