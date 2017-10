Un tanar fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire in trafic

Tanarul de 19 ani a fost imobilizat si incatusat de politisti.

Un tanar fara permis a fost prins de politisti dupa o urmarire int trafic. Vineri, ora 20.00, in timp actiona pe DJ 290, din comuna Veresti, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea vehiculului, acesta fiind blocat pe un drum comunal din localitate. Conducatorul auto, identificat de politisti ca fiind un localnic de 19 ani, a incercat sa fuga, fiind imobilizat si incatusat de politisti. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.