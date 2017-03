Un tanar fara permis a intrat cu masina intr-un gard si a fugit de la locul faptei, la Radauti

Tanarul de 20 de ani, din comuna Arbore, s-a ales cu dosar penal.

Un tanar fara permis a intrat cu masina intr-un gard si a fugit de la locul faptei. Duminica, in jurul orei 20.00, Politia municipiului Radauti a fost sesizata prin "S.N.U.A.U. 112" despre faptul ca, pe strada Dobrogeanu Gherea din localitate, un autoturism a intrat intr-un gard, iar conducatorul auto a plecat. Politistii deplasati la fata locului au identificat autovehiculul implicat in eveniment, iar in urma verificarii documentelor din interior, au stabilit faptul ca, autoturismul apartine unui tanar de 20 de ani din comuna Arbore. Proprietarul masinii a fost identificat ulterior de politisti, acesta recunoscand faptul ca, el a condus autoturismul si dupa impact, a fugit deoarece s-a speriat. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.